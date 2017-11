Hannover: Stadt verleiht Orden an engagierte Bürger

Aktion

Für besonderes ehrenamtliches Engagement zeichnete Oberbürgermeister Stefan Schostok jetzt zwei Hannoveraner aus. Sie hatten sich für Obdachlose, Kinder und Menschen mit Behinderung eingesetzt.

Hannover. „Ihr En­gagement für Obdachlose und von Armut betroffene Kinder ist so intensiv, Sie nutzten sogar die Zeit, die andere für ihren Schlaf bräuchten!“ Mit diesen Worten verlieh OB Stefan Schostok Kornelia Rust-Bulmahn die „Medaille für vorbildliche Verdienste um den Nächsten“.

Der Oberbürgermeister überreichte außerdem das Bundesverdienstkreuz am Bande an Detlef Springmann – für dessen Engagement für Menschen mit geistiger oder körperlicher Be­hinderung.

„Keine Schuld ist dringender als die, Dank zu sagen.“ Mit den Worten des römischen Philosophen Marcus Tullius Cicero (106 bis 43 v. Chr.) leitete Schostok seine Laudatio für das „herausragende Engagement“ von Kornelia Rust-Bulmahn ein. Es dauerte eine ganze Weile, bis er alle Stationen ihrer Tätigkeit aufgezählt hatte. Für obdachlose Bürger in Hannover setzte sie sich seit 2001 bei der Hannoverschen Initiative obdachloser Bürger, kurz HIOB, ein. Danach – und bis heute – widmete sie sich notleidenden Kindern. Denn auch in Hannover und Umgebung kommen jeden Tag Kinder hungrig zur Schule. Ein Zustand, den sie nicht akzeptieren wollte. Deshalb gründete sie 2003 die Initiative „Hilfe-für-Hungernde“, die heute unter dem Namen „Hilfe-für-unsere-Kinder“ bekannt ist und 1400 Kinder und Jugendliche betreut. Dabei werde ihnen unter anderem beigebracht, wie man sich günstige und gesunde Lebensmittel kauft und zubereitet – verbunden mit Inhalten aus Schulfächern, wie etwa Mathematik. „Ein tolles didaktisches Konzept“, so Schostok.

Neben vielen weiteren Projekten war ihr außergewöhnlichstes das „Kindertraumschiff“. Rust-Bulmahn erwarb dafür einen ehemaligen Krabbenkutter, auf dem jetzt Aktionen für misshandelte und sozial benachteiligte Kinder angeboten werden.

Sie sei „zutiefst dankbar“, sagte die Geehrte nach der Verleihung, ihr größter Wunsch sei aber, dass das Wort „hartzen“ und die damit ausgedrückte Perspektivlosigkeit junger Menschen aus dem Wortschatz verschwinden.

Detlef Springmann engagiert sich seit 20 Jahren unter anderem für Inklusion, er hatte zahlreiche Vorstandsämter inne, unter anderem bei den Werkstätten für behinderte Menschen – auf Landes- und Bundesebene. Zahlreiche Konzepte stieß er an. So veränderte er etwa die Strukturen der Werkstätten zu Gunsten von mehr Teilhabe für Behinderte. „Sie haben besondere Konzepte entwickelt in der Zeit, in der sie gefragt waren“, lobte der Oberbürgermeister.

Das Wort „hartzen“ soll aus dem Wortschatz verschwinden.

Simon Polreich