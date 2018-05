hannover

Stadtverwaltung und Politik wollen bis zu acht „Brennpunktschulen“ fördern. Partner ist das Land Niedersachsen – gemeinsam wollen sie Programme entwickeln, um Schülern mit schwierigen Rahmenbedingungen gleiche Chancen auf Bildung zu ermöglichen.

Um welche Schulen es sich handelt, steht noch nicht fest, das wollen Verwaltung und Politik gemeinsam mit den möglichen Einrichtungen noch festlegen. In erster Linie geht es bei dem Projekt um Hilfen bei der Umsetzung der Inklusion bei gleichzeitig steigenden Schülerzahlen mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf.

Ausländische Kinder im Blickpunkt

Außerdem geht es um Schulen mit Schülern, deren Familien Transferleistungen beziehen sowie um Schulen mit einem hohen Anteil an Flüchtlingskindern. Kinder und Jugendliche aus dem Ausland mit wenig Deutschkenntnissen stehen im Blickpunkt des Projektes, sie haben zudem oftmals unklare Schulverläufe oder wenig Schulerfahrung in ihren Herkunftsländern.

Pädagogische Sonderprogramme an Brennpunktschulen gibt es in Hannover schon länger, sie werden in der Regel durch Dritte angeboten, die Stadt unterstützt sie finanziell. Programme gibt es etwa zum Thema Gewalt an Schulen, dabei geht es um Sozialtraining und Selbstbehauptung. Dazu gibt es Hilfen bei der Berufsorientierung sowie Angebote zur interkulturellen Bildungsarbeit, bei der auch die Elternhäuser der Kinder un­terstützt werden.

Neu an dem Projekt ist, dass die Schulen einem Entwicklungsprozess über mehrere Jahre unterliegen und unabhängig von Zuständigkeiten auf Behördenseite unterstützt werden. Der Ausschuss für Schule und Bildung hat dieses Thema am Mittwoch auf Antrag der CDU von der Tagesordnung genommen, wird darüber aber in der nächsten Sitzung beraten.

Von Andreas Voigt