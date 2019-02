Hannover

Weil Baugenehmigungen fehlten, hat die Stadt drei Escape-Rooms in Hannover die Nutzung untersagt. Die Betreiber setzen sich dagegen vor dem Verwaltungsgericht zur Wehr. Aus Datenschutzgründen will die Stadt keine Angaben dazu machen, welche Escape-Rooms betroffen sind. Dazu gehören soll aber der an der Röselerstraße.

Die Überprüfung habe man „im Nachgang zu den Ereignissen in Polen“ durchgeführt, erklärt Stadtsprecherin Konstanze Kalmus. Dort waren im Januar bei einem Brand fünf Mädchen ums Leben gekommen. In Escape-Rooms müssen Besucher unter Zeitdruck Aufgaben und Rätsel lösen, um in Freiheit zu gelangen.

Von Christian Bohnenkamp