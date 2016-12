LUFTVERPESTER: Die Stadt ist gehalten, die Stickoxid-Werte zu reduzieren. In der Diskussion sind auch Fahrverbote für Dieselfahrzeuge sowie eine blaue Plakette. Foto: Archiv© Torsten Silz

| Vera König

Verbot für Diesel-Autos möglich

Hannover: Stadt muss mehr Umweltschutz garantieren

Die Diskussion um Luftverschmutzung in der City nimmt an Fahrt auf. Im Frühjahr will Umweltdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette Vorschläge machen, wie die oft deutlich zu hohen Stickoxid-Werte an den Messstellen zu reduzieren sind.