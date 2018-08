Hannover

Davon nicht betroffene Landesbedienstete fanden das gar nicht cool: Für die Innendienstler von Staatskanzlei und Um­weltministerium gab‘s kürzlich hitzefrei, in weiteren Ministerien andere „Lockerungen“ für Be­schäftigte. Doch tausende Polizisten und Mitarbeiter anderer niedersächsischer Behörden mussten heftig weiterschwitzen – ob mit schwerer Ausrüstung/ Bewaffnung unter sengender Sonne oder in saunawarmen Büros.

Dreimal habe Staatskanzlei-Chef Jörg Mielke seinen 183 Mitarbeitern an der Planckstraße (Südstadt) das Okay gegeben, um 14 Uhr ins Hitzefrei zu gehen, bestätigte Regierungssprecherin Anke Pörksen auf NP-Anfrage.

Sie betonte: „Wenn keine dienstlichen Gründe dagegen sprachen und verbunden mit der Bitte, alle anstehenden Aufgaben zu erledigen – und das eventuell auch von zu Hause.“ Nicht alle hätten das Angebot genutzt.

So begründete Staatssekretärin Pörksen das dreifache Hitzefrei in der Staatskanzlei (26. und 31. Juli, 7. August): „Zur Vermeidung von gesundheitlichen Gefährdungen, da die Temperaturen teilweise deutlich über 30 Grad lagen.“

Besonders unter dem Dach sei es sehr heiß gewesen; außerdem fehlten wegen des Austausches einiger Fenster teilweise die Außenjalousien. „Fehlzeiten mussten nicht ausgeglichen werden“, sagte Pörksen.

Besonders heiß her ging es am 31. Juli auch hinter den dicken Mauern des Umweltministeriums an der Archivstraße (Ca­lenberger Neustadt). Sprecherin Sabine Schlemmer-Kaune sagte auf NP-Nachfrage: „So­fern dem keine dienstlichen Gründe entgegenstanden, konnten Mitarbeiter bereits um 14 Uhr ihren Dienst beenden. Aufgrund der an diesem Tag außergewöhnlich hohen Hitzebelastung in den Dienstgebäuden war die Entscheidung aus Gründen der Fürsorgepflicht für die Gesundheit unserer Beschäftigten angesagt.“

Damit seien die Anforderungen des Arbeitsschutzgesetzes und der technischen Regeln für Arbeitsstätten gewahrt worden, erklärte Schlemmer-Kaune. Etwa ein Drittel der 380 Beschäftigten habe das Angebot ge­nutzt.

Die Tatsache, dass tausende Landesbedienstete – speziell die im Außendienst – sich nicht über Hitzefrei freuen durften, kommentierte Pörksen so: „Im Außendienst sitzt man ja auch mal im klimatisierten Auto.“

Von Andreas Körlin