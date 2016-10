ZU HOHE WERTE: An der Dauermessstation an der Göttinger Straße wurde 2015 im Schnitt eine Stickoxid-Belastung von 49 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft gemessen. Erlaubt sind lediglich 40 Mikrogramm. Noch schlimmer ist die Situation an der Friedrich-Ebert-Straße, wo 57 Mikrogramm gemessen wurden. Schuld sind vor allem die Abgase, die durch Dieselmotoren verursacht werden.© Jan Woitas