HANNOVER

Ein Euro-Jobber bei der Üstra klagt auf Tariflohn. Der Fahrgastbegleiter meint, dass seine Tätigkeit reguläre Beschäftigung verdränge. Das Sozialgericht Hannover wies die Klage zurück. Das Landessozialgericht ( LSG) in Celle bestätigte diese Entscheidung. Da die Tätigkeit des Fahrgastbegleiters keine wirtschaftliche Rolle spiele, handle es sich lediglich um eine „zusätzliche Tätigkeit“. Einer von mehr als 36 000 Fällen in den acht niedersächsischen Sozialgerichten in 2018. Alltagsgeschäft.

Alles andere als alltäglich ist die derzeitige Klageflut der gesetzlichen Krankenkassen. Weil der Gesetzgeber die Verjährungsfrist der Klagen von Kassen gegen Krankenhäuser von vier auf zwei Jahre verkürzt hat, biegen sich die Regale in den Gerichten. „Wir haben in einer Woche 744 Klagen bekommen“, sagt Gabriele Beyer, Präsidentin des Sozialgerichtes Hannover. Die darin enthaltenen 1650 Abrechnungsfälle entsprechen einem normalen Jahrespensum. Nach Entscheidungen des Bundessozialgerichtes (BSG) in Kassel, meinen die Krankenkassen Geld für medizinische Leistungen in Krankenhäusern zurückfordern zu können.

Gespräche ohne Erfolg

Das LSG hatte am Donnerstag zum Jahrespressegespräch geladen. LSG-Präsident Peter Heine bekümmert die jüngste Entwicklung. „Bis 2017 konnten wir die ordentlichen Fälle im Bestand abbauen.“ Seit 2018 hat die Zahl der Bestandsfälle um fast 3700 auf 47 902 zugenommen. Schuld daran seien die 3300 Klagen der Krankenkassen (15 000 Abrechnungsfälle). Bislang lägen noch keine Begründungen der Klagen vor, deshalb sei noch nicht absehbar, wie hoch die Klagewelle ausfalle. Erste Mediationsgespräche mit den Kassen hätten dazu geführt, dass gerade mal 100 Klagen zurückgenommen worden seien. LSG-Sprecher Carsten Kreschel spricht in diesem Zusammenhang vom „Verlust der Konsenskultur im Gesundheitswesen“.

Der LSG-Präsident rechnet mit mindestens 5000 Klagen, die verhandelt werden müssen. Er fordert deshalb zehn neue Richterstellen plus Servicepersonal, um über die Runden zu kommen.

Verfahren dauern mehr als zwei Jahre

Derzeit beklagen die Sozialgerichte in Niedersachsen einen Überhang von etwa 10 000 Fällen. Insofern sei es auch kein Wunder, dass etwa 15 Prozent der Klagen als „überlang“ eingestuft werden müssten. Das bedeutet, dass die Verfahrensdauer mehr als zwei Jahre beträgt. Für Richterin Tina Meyer-Dulheuer aus Hannover ist die Belastungsgrenze erreicht. „Trotz aller Professionalität bedeutet dies Einbußen für alle Beteiligten.“ Ein Sozialrichter hat durchschnittlich etwa 420 laufende Verfahren.

