Hannover

So spektakulär verlaufen Zwangsräumungen üblicherweise nicht: Der 28-Jährige, der am Donnerstagmorgen ab 9 Uhr aus seiner Dreizimmerwohnung am Spierenweg (Vinnhorst) geworfen werden sollte, bekam Unterstützung aus der offenbar linken Szene.

Etwa 20 Personen setzten sich auf die Treppe zur Maisonette-Wohnung, um die Räumung zu verhindern. Dabei hatten sie Transparente mit der Aufschrift „Wohnung ist keine Ware“ an das Gelände geknotet. Ein Versammlungsleiter meldete sich laut Polizei nicht, also stufte sie die Aktion als Spontanversammlung ein. Nachdem die Aktivisten drei Mal aufgefordert worden waren, den Zugang zu räumen, wurden Personen weggetragen. Einige Demonstranten verließen die Treppe sogar freiwillig.

Zur Galerie Die Polizei muss linke Aktivisten wegtragen, die eine Zwangsräumung in Hannover verhindern wollten.

Der Hintergrund der Zwangsräumung klingt eher unpolitisch: Im Dezember 2017 bewilligte das Amtsgericht Hannover die Zwangsräumung gegen den Mieter, der laut Eigentümer „hanova“ seit 2012 dort wohnte. Ursprünglicher Grund waren ausgebliebene Mietzinszahlungen, erklärt Amtsgerichtssprecher Jens Buck. Innerhalb der ersten zwei Monate zahlte der Mann jedoch seine Schulden. „Aber das Gericht hat dann eine nachhaltige Störung des Hausfriedens durch den Mieter in Form von Beleidigungen, Beschimpfungen und Bedrohungen gegenüber Nachbarn festgestellt“, so Buck. Aus diesem Grund sei die Kündigung ausgesprochen worden. Der Mieter sei nicht in Berufung gegangen, „nun wird das Urteil vollstreckt“, so Buck.

Die Solidaritätsaktion erreichte währenddessen die nächste Stufe, denn nun zeigte sich, dass die Wohnung mit Balken verbarrikadiert worden war. „Die Wohnungseingangstür wurde von innen verkeilt und ist dadurch stark beschädigt worden“, erklärte „hanova“-Geschäftsführer Karsten Klaus der NP. „Auch die Türen im Inneren der Wohnung sind nach unserem Kenntnisstand enorm beschädigt worden.“ Der Schlüsseldienstmitarbeiter im Schlepptau der Gerichtsvollzieherin benötigte nun eine weitere Stunde, die Tür zu öffnen und ein anderes Schloss einzubauen.

Offen blieb, ob in der Wohnung auch ein Kind lebte. „Soweit wir wissen, hat der Mieter zusammen mit seiner Tochter gewohnt“, so „hanova“. Ein Kind tauchte während der Räumung aber nicht auf.

Von Petra Rückerl