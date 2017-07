Bundeswehr

Neuer Vorfall bei der Bundeswehr: In Hannover hat ein Soldat fast 2000 Schusss Munition privat gehortet. Polizei und Feldjäger haben nach NP-Informationen die Wohnung des Mannes durchsucht.

Hannover. Der Soldat gehört zur Feldjägerschule in Vahrenheide. Laut Spiegel-Online hatte der Mann in seinem Spind in der Schule 2321 Patronen Gefechtsmunition für Handwaffen, 630 Patronen Übungsmunition und fünf Übungsgranaten gesammelt. Aufgefallen sei dies nur, weil er einer Kameradin angeboten hatte, mit der Munition zu schießen.