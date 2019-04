Hannover

Am Karfreitag (19. April 2019) werden keine Säcke abgeholt oder Tonnen geleert. Die Abfuhr wird am Samstag (20. April) vollständig nachgeholt.

Dies betrifft auch die Leichtverpackungen in der Stadt Hannover und Altpapier in der gesamten Region.

Auch am Ostermontag (22. April 2019) holt aha keinen Abfall und keine Wertstoffe ab. Die Abholtermine verschieben sich in dieser Woche unter Einbeziehung des Samstages (27. April 2019) um jeweils einen Tag: von Ostermontag (22. April) auf Dienstag (23. April), von Dienstag auf Mittwoch (24. April), von Mittwoch auf Donnerstag (25. April), von Donnerstag auf Freitag (26. April) und von Freitag auf Samstag (27. April).

Die Deponien und Wertstoffhöfe bleiben am 19. April und 22. April geschlossen. Auch das Servicetelefon sowie die Gebührenhotline sind an diesen beiden Tagen nicht besetzt. Am Samstag (Karsamstag, 20. April) sind die Wertstoffhöfe und Deponien wie gewohnt geöffnet.

Von NP