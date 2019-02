Hannover

Am Opernplatz wird gerade fleißig gewerkelt: Tische und Stühle werden angeliefert, während ein großer Lkw mit Blumen beladen auf dem Platz vor den Treppen einfährt und überall drum herum Aufbauhelfer herumwuseln. Denn morgen Abend wird hier ordentlich was los sein: Um 19 Uhr startet der Opernball.

Und wie schon in den vergangenen Jahren könne sich die Gäste auch 2019 wieder in modernsten Autos von Audi fahren lassen. Das Besondere: In diesem Jahr wird die Hightech-Flotte durch ein Schmuckstück aus dem Jahr 1929 ergänzt. Ein Wanderer Typ W11 wird für die VIPs an den beiden Abende zuständig sein.

Insgesamt 30 Wagen stehen bereit mit einem Gesamtwert von 3,5 Millionen Euro. Darunter die Modelle Audi A8, Q8, Q7, SQ7 und der voll elektrische E-tron.

Von Janik Marx