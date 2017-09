Hannover: So sieht der Dienstag aus

Service

Das ist heute in Hannover, der Region und Niedersachsen wichtig. Wir wünschen einen guten Start in den Dienstag!

Hannover. CDU-Spitzenkandidat Bernd Althusmann stellt heute weitere Mitglieder seines Schattenkabinetts vor.

Matthias Brodowy zeigt sein aktuelles Programm im Apollo-Kino.

Nach fast eineinhalb Jahren endet der parlamentarische Untersuchungsausschuss zu möglichen Versäumnissen bei der Terrorabwehr. Sowohl die Obleute von SPD und Grünen im Untersuchungsausschuss, Grant Hendrik Tonne und Helge Limburg, als auch die Obmänner der oppositionellen Landtagsfraktionen von CDU und FDP, Jens Nacke und Stefan Birkner, wollen am Dienstag die Ergebnisse des Ausschusses bewerten. Der Landtagsausschuss versucht seit Mai 2016, Schwachstellen bei der Abwehr möglicher islamistischer Bedrohungen in Niedersachsen aufzudecken.

Außerdem gibt es eine Pressekonferenz vom Philologenverband Niedersachsen zu Gymnasiallehrern, die an Grundschulen aushelfen. Eltern und Lehrer beklagen den aus ihrer Sicht massiven Unterrichtsausfall seit Beginn des neuen Schuljahres. An vielen Gymnasien müsse der Unterricht gekürzt werden oder falle ganz aus, sagte der Vorsitzende des Philologenverbandes, Horst Audritz. Der Interessenverband der Gymnasiallehrer will am Dienstag über die Auswirkungen der Abordnungen von Gymnasiallehrern informieren.

Wetter

Der vorerst letzte sommerliche Tag ruft - mit sechs Stunden Sonne und Höchsttemperaturen von 22 Grad.

Verkehr

Blitzer stehen heute in der Region in Springe. Auf der B6 staut es sich etwas. Sonst ist die Bahn frei.