Hannover

Wer am Freitagabend mit dem Auto rund um den Schützenplatz unterwegs war, der musste Geduld mitbringen. Die Premierenvorstellung des Autokinos sorgte für ein Verkehrschaos. Problemlos lief es dann am Sonnabend und Sonntag. „Insgesamt war die Veranstaltung ein voller Erfolg“, freut sich Veranstalter Niklas Müller.

Dicht an dicht stehen die Autos. Auffallend viele Oldtimer sind dabei. Das Autokino auf dem Schützenplatz wird zelebriert. Viele Besucher sind top vorbereitet. Familie Krist hat ein üppiges französisches Buffet vorbereitet – passend zum Film „Die Sch’tis in Paris“. „Wir sind oft in Frankreich im Urlaub, daher passt der Film super“, findet Mama Dorothee. Papa Lothar wird heute 63 und lässt es sich gemeinsam seiner Frau und den beiden Töchtern Alena und Anna gut gehen.

Die Sch’tis locken die meisten Gäste an

Die Sch’tis lockten am meisten Besucher auf den Schützenplatz. Circa 600 Autos seien es am Samstagabend gewesen, sagt Niklas Müller. Vier der sechs Vorstellungen waren bereits vorab ausverkauft. Insgesamt besuchten so rund 6.000 Menschen das Autokino.

Autokino-Erfahrung: Erna und Wilfried Lichtfuß sitzen in ihrem 31 Jahre alten Volvo. Quelle: Wallmüller

Ein paar Meter weiter sitzen David und Annalena ebenfalls sehr komfortabel. Mit dem Heck zur Leinwand haben sie ihren Pick-up geparkt. Auf der Ladefläche ein kleiner Campingtisch, zwei Stühle und Hund Odin. Die Frequenz 88,1 haben die beiden auf dem mitgebrachten Radio bereits eingestellt. Der Film kann beginnen.

Scheiben werden vorab kostenlos geputzt

Damit auch alle klare Sicht haben, sind mehrere Putzkolonnen unterwegs und reinigen den Besuchern kostenlos die Scheiben. Viele geben aber trotzdem gerne Trinkgeld. Die Stimmung ist an diesem Samstagabend extrem entspannt. Wessen mitgebrachte Vorräte ausgegangen sind, der kann sich an einem der zahlreichen Imbissstände stärken, oder kurbelt schnell das Fenster runter um einer der Verkäuferinnen zu winken. Mit gepunkteten Kleidern und Bauchläden sind sie unterwegs und verkaufen Popcorn.

Gut gelaunt: Diese Putz-Duos sorgten bei den Besuchern für klare Sicht. Quelle: Wallmüller

Pünktlich zum Filmbeginn ist es dunkel genug, um gut sehen zu können. Die 24 mal 11 Meter große Leinwand ist so riesig, dass man auch in der letzten Reihe gut sehen kann. Der Sound aus dem Radio ist störungsfrei und klar. Probleme bereiten ab und an nur die modernen Autos. Während bei den Oldtimern einfach das Licht ausgeschaltet wird, ist das bei den neueren Modellen nicht immer so einfach.

Letztlich überwiegt jedoch das Positive. „Zu 90 Prozent wird es im nächsten Jahr wieder ein Autokino geben“, sagt Niklas Müller von der veranstaltenden Festfabrik.

Von Timo Gilgen