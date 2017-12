FEUERPROBE: Mit einer realistischen Feuerwerks- Simulation soll den jungen Hunden die Angst genommen werden.© Fotos: Wilde

Anti-Angst-Training

Hannover: So bereiten sich Hunde auf die Silvesternacht vor

Für viele Hunde sind die Stunden in der Silvesternacht die schlimmsten im ganzen Jahr. Denn die Böllerei versetzt viele Vierbeiner in Panik. Hundehalter können dagegen aber etwas tun: Für Welpen gibt es nun ein Anti-Angst-Training auf dem Hundeplatz am Sahlkamp.