Hannover

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Samstagmittag ein 66 Jahre alter Skoda-Fahrer mit seinem Wagen auf dem Weidendamm von der Fahrbahn abgekommen und hat anschließend drei geparkte PKW beschädigt. Der Fahrer zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Laut Polizei war der 66-Jährige mit seinem Skoda Rapid aus Richtung Bodestraße in Richtung Kopernikusstraße unterwegs. Etwa in Höhe der Feuerwache kam er in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, prallte in einen dort geparkten Mercedes und schob diesen in einen dahinter stehenden Opel Astra sowie einen Audi A 6.

Nach dem Zusammenstoß brach das Heck des Skodas aus, der Wagen überschlug sich und landete auf den Rädern auf der Fahrbahn. Dabei entstand an den Autos ein Schaden von etwa 27000 Euro.

Der 66-Jährige zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und musste zur Behandlung in eine Klinik eingeliefert werden.

Auch auf andere Autofahrer wirkte sich der Unfall ab etwa 13 Uhr aus. Der Weidendamm war in Höhe der Unfallstelle bis circa 14.50 Uhr voll gesperrt.

Von Simon Polreich