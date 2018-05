„Es könnte an bestimmten Orten eine sinnvolle Unterstützung sein, es ist aber nicht die Lösung aller Probleme“, sagt Christine Kastning, Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion, zu einem Verbot. Ein neues Gesetz mit der Möglichkeit, das Trinken zu verbieten, müsse vor allem rechtssicher sein, sonst sei es den Städten keine Hilfe.

Grundsätzlich sei Hannover mit dem neuen Sicherheitskonzept und beispielsweise dem Einsatz von So­zialarbeitern auf einem gu­ten Weg. Wenn künftig die Möglichkeit eines Verbots genutzt werden könne, dann mit Rückendeckung des Rates, so Kastning: „Es ist wichtig, dass das mit Zustimmung der Politik läuft.“

"Soll der Kon­trolleur dann an der Flasche schnuppern?"

FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke: „Ein Verbot würde letztendlich nichts bringen.“ Es sei unkontrollierbar, ob jemand in einem verbotenen Bereich Alkohol oder ein alkoholfreies Ge­tränk trinkt: „Dann kommt der Alkohol eben in eine Cola-Flasche. Soll der Kon­trolleur dann an der Flasche schnuppern?“ Die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Rat, Freya Markowis, sagt: „Es gibt Gruppen, die für Probleme sorgen, aber ein Alkoholverbot wird nichts bringen.“ Trinker würden le­diglich an andere Orte vertrieben. Markowis plädiert dafür, solchen Gruppen Alternativen zum Trinken in der Öffentlichkeit anzubieten, etwa den Trinkraum „Kompass“ am Raschplatz.

„Alkohol-Terror beeinträchtigt die Sicherheitslage in unseren Städten und Gemeinden“, hatte der Präsident des Niedersächsischen Städtetages, Ulrich Mädge (SPD), am Dienstag gesagt. Mädge ist auch Oberbürgermeister von Lüneburg. Der NST forderte Innenminister Boris Pistorius (SPD) auf zu prüfen, ob ein Verbot von Trinkexzessen doch noch in das neue Polizeigesetz aufgenommen wird. Ein Sprecher der Landeshauptstadt begrüßte den Vorstoß.

Hintergrund: In dieser Woche berät der Landtag über ein neues Polizeigesetz. Dort sind Verschärfungen zur Terrorabwehr geplant. Die Möglichkeit eines Alkoholverbotes auf öffentlichen Plätzen, die SPD und CDU in ihrem Koalitionsvertrag erwähnen, ist im Gesetzentwurf bislang kein Thema. Innenminister Boris Pistorius hatte bereits im April erklärt, dass er für Gespräche über ein Verbot zur Verfügung stehe.