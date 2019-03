Hannover

Für die einen die größte Bauruine der Stadt, für andere ein echtes Wohnparadies. Zumindest, solange man die eigenen vier Wände nicht verlässt. Das Ihme-Zentrum harrt seit Langem der Sanierung – und ob sich dies unter dem neuen Eigentümer, dem Investor Lars Windhorst und seiner Firma Sapinda, ändert, wird von vielen bezweifelt.

Der riesige Gebäudekomplex wirkt verlassen. Die Menschen verlaufen sich in dem monumentalen Klotz. Überall verstellen Gitterzäune entkernte Teilbereiche. Hunde- und Vogelkot auf den Wegen dazwischen, lose Gehwegplatten gebieten Vorsicht. Heimisch fühlen sich in diesen Gängen offenbar vor allem Graffitisprayer.

„Man muss hier wohnen“, sagt Ruth Wienecke. Sie besitzt seit 1993 eine Eigentumswohnung im Ihme-Zentrum. „Das Wohnen hier ist top.“ Das findet auch Günther Henel: „Ich hab mir hier seit 2013 einen Alterswohnsitz hergerichtet“, sagt der Rentner. „Schon der Blick aus der zweiten Etage über die Ihme ist toll.“ Auch der Senior, der hier vor acht Jahren eingezogen ist, seinen Namen aber nicht in der Zeitung lesen will, weiß die Vorzüge zu schätzen: helle Wohnungen, Fahrstühle, in denen man mit dem Trolly in seine Etage fahren kann, Einkaufsmöglichkeiten fast vor der Haustür.

Günther Henel fühlt sich nur wieder abgezockt. Quelle: Frank Wilde

Eigentlich super, würde der Weg von dieser Haustür nicht durch diese Ruine führen. Seit Jahren wird die Sanierung verschleppt, lösen sich die Eigentümer der Gewerbeflächen alle paar Jahre ab. „Da kommen immer Neue, zocken ab und machen nichts“, schimpft Henel.

Auch Anja Wagner glaubt eigentlich nicht mehr daran, dass hier noch mal was passieren wird. Sie arbeitet im Ihme-Zentrum und wohnt seit vielen Jahren in der näheren Umgebung. „Das ist langsam lächerlich“, sagt sie. „der wievielte Eigentümer ist das denn jetzt?“ Sie erinnere sich noch gut daran, „als das letzte Mal die Handwerker abzogen, weil sie nicht bezahlt wurden.“

Die meisten, mit denen man hier spricht, sind davon überzeugt, dass es den Investoren, die sich regelmäßig als Eigentümer abwechseln, nur um den Profit gehe. Schließlich würden schon die Mieteinnahmen nach wenigen Jahren eine satte Rendite versprechen. Auch die schillernde Erscheinung des neuen Eigentümers Lars Windhorst, wegen mehrmaligen Bankrotts durchaus umstritten, weckt zunächst wenig Vertrauen. „Der reiht sich in die Riege ein“, ist Anja Wagner sicher.

Anja Wagner zweifelt am Investor. Quelle: Frank Wilde

Andererseits: Wenn die Mieter abspringen, hat es sich mit der Rendite. Enercity etwa hatte ihren Mietvertrag bereits 2016 gekündigt, ebenso Teile der Stadtverwaltung, obwohl Hannover mit rund 20 000 Quadratmetern Büro- und 3600 Quadratmetern Archivflächen immer noch Hauptmieter im Ihme-Zentrum ist. Eine Vertragsverlängerung ab 2022 für weitere 20 Jahre hatte die Stadt von umfangreichen Sanierungen abhängig gemacht und entsprechende Vereinbarungen mit dem bisherigen Eigentümer, der Firma Intown abgeschlossen. Und tatsächlich hatten im Januar erste Arbeiten an der nun eingerüsteten Fassade begonnen.

Die Windhorst-Firma hatte zugesichert, zu den „aktuellen vertraglichen Verpflichtungen“ zu stehen. Auch OB Stefan Schostok hatte betont, dass der „abgesteckte Rahmen selbstverständlich weiter“ gelte. Er hoffe, dass Windhorst seine Versprechen in die Tat umsetze. Doch eben gerade das wird von vielen bezweifelt. Schließlich gilt Windhorst als Finanzjongleur, und das Ihme-Zentrum könnte bei der Preisentwicklung auf dem Immobilienmarkt auch ohne großartige Sanierung im Wert steigen.

Ein schillernder Unternehmer Spuren in Hannover hat Lars Windhorst schon vor dem geplanten Deal mit dem Ihme-Zentrum hinterlassen. Zum Beispiel 1999, bei der Cebit, als er der verdutzten Presse Michael Jackson als Gast präsentierte. Das bestätigte zwischenzeitlich sogar dessen Plattenfirma. Tatsächlich war der Auftritt eine Luftnummer. Windhorst, damals IT-Jungunternehmer, hatte ein Double des „King of Pop“ organisiert. Schillernd liebte es Windhorst schon immer. Er feierte rauschende Feste, soll selbst für die Strecke Berlin-Hamburg regelmäßig seinen Privatjet benutzt haben. Seine Luxusjacht maß 68 Meter – natürlich mit eigenem Hubschrauberlandeplatz. „Zielsicher trifft er Lebensstil und Geschmack der internationalen Hochfinanz. Mit seinen Accessoires kann er es mit jedem Ölmagnaten und Oligarchen aufnehmen“, schrieb 2016 das Managermagazin. Mit 16 gründete Windhorst seine erste Firma. Ging 2004 und 2009 pleite. 2010 verurteilte ihn das Berliner Landgericht wegen Veruntreuung zu einem Jahr Haft mit Bewährung, weil er als Vorstand der Windhorst AG knapp eine Million Euro illegal auf Privatkonten und Konten anderer Unternehmen abgezweigt hatte. Damals hatte er vor Gericht angegeben, nur Geld „für die dringendsten persönlichen Bedürfnisse“ abgezweigt zu haben. Auch die Nord/LB hatte damals gegen eine Windhorst-Firma prozessiert, wegen Forderungen aus nicht erfüllten Aktiengeschäften. Der Unternehmer allerdings stand immer wieder auf und versammelte potente Geldgeber hinter sich. Und Hannover hofft, dass sein Einstieg beim Ihme-Zentrum keine Luftnummer wird.

Ruth Wienecke vertraut auf den Rechtsstaat. Quelle: Frank Wilde

Doch zumindest Ruth Wienecke bleibt verhalten optimistisch, auch wenn der neue Investor aus dem „üblichen Umfeld“ der Spekulanten stamme. „Bis jetzt kam immer irgendetwas in Bewegung, wenn der Eigentümer wechselte“, sagt sie. „Man muss ja in bestehende Verträge einsteigen, da gibt es Rechtssicherheit. Das ist so in Deutschland.“

Immerhin geben die Bewohner des Kolosses die Hoffnung nicht auf, dass nicht nur ihre Wohnungen, sondern auch das Umfeld mal wieder zu den Top-Adressen der Stadt gehören könnte. Wie eine farbenfrohe Botschaft an die Zukunft blühen auf einigen Baumscheiben an Ihmepassage frisch gepflanzte Stiefmütterchen und anderer Frühblüher.

Von Andreas Krasselt