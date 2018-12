Hannover

Die Stadt Hannover hat jetzt zusammen mit der Polizeidirektion ihr für Silvester und Neujahr geplantes Böller- und Raketenverbot in der Innenstadt vorgestellt. Demnach ist vorgesehen, dass an Silvester von 20 Uhr an bis Neujahr um 3 Uhr das Mitführen und Abbrennen von Feuerwerk verboten ist.

Als verboten zählt laut Ordnungsdezernent Axel von der Ohe „alles, was kein Kinderfeuerwerk mehr ist“. Das Verbot umfasst demnach auch Schreckschuss-/Leuchtpistolen sowie bengalische Feuer/Fackeln/„Bengalos“.

Die Feuerwerksverbotszone umfasst grob gesagt den Raschplatz und den Ernst-August-Platz am Hauptbahnhof, die Bahnhofstraße, den Kröpcke, die Straßen bis zum Opernplatz, dem Steintorplatz und dem Platz der Weltausstellung sowie die Plätze selbst. An manchen Stellen läuft die Verbotsgrenzlinie so, dass laut von der Ohe „den Belangen der Gastronomie Rechnung getragen wird“ – dort also etwa auf dem Gehweg kein Verbot herrscht.

Feuerwerk kann abgenommen werden

Kontrolliert werden soll die Einhaltung des Verbots von der Polizei. Die Beamten würden entsprechende Passanten ansprechen, sie gegebenenfalls auffordern, den Bereich zu verlassen. Sollte den Aufforderungen nicht gefolgt werden, dürften die Polizisten „unmittelbaren Zwang ausüben“ und den kontrollierten das Feuerwerk abnehmen. Es würde dann umgehend vor Ort vernichtet – in aufgestellten Containern unter Wasser gesetzt. Gwendolin von der Osten, Leiterin der Polizeiinspektion Mitte, geht davon aus, „dass es auch zu Platzverweisen kommen wird“. Letztes Jahr hätten sich in der nun ausgewiesenen Verbotszone etwa 1000 Menschen aufgehalten – dieses Jahr, so hoffe die Polizei, könnten es weniger werden, wenn sie von dem Feuerwerksverbot erfahren.

Daher werde es jetzt ganz massiv Öffentlichkeitsarbeit dazu geben. Dazu gibt es unter anderem Flyer. Die Hoffnung beruhe auch darauf, „dass wir festgestellt haben: Es waren überwiegend Auswärtige, die einfach mal nach Hannover gekommen sind, weil sie sonst nicht wussten, wohin.“ Und so in Hauptbahnhofnähe blieben. Für diese Menschen dürfte die Stadt nun keine Anziehungskraft mehr haben. Die Polizei werde sicherlich wieder mit etwa 200 Beamten oder auch mehr vor Ort sein, um die Einhaltung des Verbots zu überwachen.

Auslöser des Verbots war die Beobachtung und Wahrnehmung von Stadtverwaltung und Polizei dass in den vergangenen Jahren die Stimmung an Silvester in dem Gebiet rund um den Kröpcke zunehmend aufgeheizt bis aggressiv war und sich mehrfach gefährliche Situationen durch in Richtung Menschen geworfener Böller und abgefeuerter Raketen ergaben.

Von Ralph Hübner