Hannover

„Bootsmann“ bleibt „Bootsmann“. Nicht nur deswegen, weil der junge Pinguin im Zoo Hannover tatsächlich ein Männchen ist, was anfangs gar nicht so sicher war. Doch ist der Junior am Freitag auch offiziell von der Crew der „Bootsmänner“ sozusagen schanghait worden. Der im vergangenen Jahr gegründete hannoversche Shanty-Chor hat nämlich die Patenschaft für den geflügelten Frackträger übernommen.

Das wurde natürlich, wie sollte es bei Sangesbrüdern auch anders sein, mit ein paar zünftigen Seemannsliedern gefeiert, was von den überraschten Zoobesuchern auch mit kräftigem Applaus belohnt wurde. Der wäre bei besserem Wetter und mehr Besuchern sicherlich noch stärker ausgefallen. Aber ein bisschen Schnee- und Graupelschauer passen zu einer Pinguintaufe auch einfach besser als tropische Hitze. Obwohl „Bootsmann“ als Brillenpinguin auch das mögen dürfte. Schließlich stammt die stark gefährdete Art aus Afrika.

DAS KÜKEN: Tierpflegerin Ann Katrin Schumacher mit dem Pinguin-Baby. Quelle: Zoo Hannover

„Bootsmann“ war im November in der Yukon Bay des Zoos geschlüpft. Seinen Namen verdankt er dem ungewöhnlichen Ort, den sich seine Eltern Chantalle und Joachim auf der Yukon Queen für ihr Nest ausgesucht hatten: Gut versteckt im umgedrehten Boot hat das Pärchen ihr Ei bebrütet. Beim Schlüpfen halfen die Tierpfleger noch ein bisschen nach, das Küken hatte leichte Schwierigkeiten, sich aus dem Ei zu picken. Anschließend aber ließen sich die Eltern die Fürsorge für den Kleinen nicht nehmen. Im Januar war der Kleine dann soweit aufgepäppelt, dass er auch außerhalb des Nests herumtollen konnte.

GEWACHSEN: Im Januar hatte "Bootsmann schon mehr als drei Kilogramm Gewicht zugelegt. Quelle: Zoo Hannover

Als Chorsänger Andreas „Adi“ Heitmann, Inhaber einer Dauerkarte, zufällig hörte, wie ein Tierpfleger den Jungspund beim Namen rief, war ihm klar: „Der gehört zu uns“, sagte er nicht nur sich, sondern dann auch zu seinen Mitsängern. „Das mit dem Namen war ja so etwas, wie ein Wink mit dem Zaunpfahl“, so Uwe Krüger, Veranstaltungsplaner des Chors. „Wir waren uns da schnell einig, die Patenschaft zu übernehmen.“ Einstimmig, versteht sich – was beim Chorgesang ja eher untypisch ist.

Der Shanty-Chor „Die Bootsmänner Hannover“ hatte sich 13. März 2018 in einer Kellerbar in Letter gegründet, aus Liebe zur See und den Liedern über die Seefahrt. Mehrere Mitglieder fuhren früher selbst zur See, sowohl bei der Bundes- als auch der Handelsmarine. Jetzt auf dem Trockenen des Ruhestands bleibt ihnen nun zumindest das neue Crewmitglied auf der Yukon Queen. Dieser „Bootsmann“ musste übrigens nicht mitsingen, sein Schnarren könnte höchstens als eine Art zweitöniges Trompetensolo dienen. Der Chor aber schmetterte freudig als erstes das Lied: „Der Bootsmann, das ist unser bestes Stück“.

Von Andreas Krasselt