In dieser Wohnung im Obergeschoss in Hannover-Ahlem brach das Feuer aus.© Feuerwehr Hannover

Unglück

Hannover: Seniorin stirbt nach Feuer in Ahlem

Aus bislang ungeklärter Ursache ist es Montag gegen 14:40 Uhr zu einem Feuer in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße Lohgrund gekommen. Nachdem die 76 Jahre alte Wohnungsinhaberin von der Feuerwehr aus der brennenden Wohnung geborgen worden ist, ist die Seniorin kurze Zeit später in einem Krankenhaus verstorben.