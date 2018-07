Hannover

Die ältere Dame war gegen 8.45 Uhr in Richtung der Brühlstraße unterwegs, als der Täter plötzlich von hinten an ihrer Handtasche zerrte und sie im weiteren Verlauf dabei umriss. Weil sie zunächst noch an der Tasche festgehalten hatte, zog der Räuber sie ein kurzes Stück über den Gehweg, bis er schließlich mit seiner Beute in Richtung Franz-Mock-Weg flüchten konnte.

Zwei Passanten verfolgten den Mann kurzzeitig, verloren ihn dann jedoch aus den Augen. Die 84-Jährige, die sich bei dem Sturz schwere Verletzungen zugezogen hatte, wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Gesuchte ist etwa 25 Jahre alt, zirka 1,75 Meter groß und von dunkelhäutiger, afrikanischer Erscheinung. Er war mit einer langen, dunklen Hose sowie einer dunklen Trainings- bzw. Sweatjacke bekleidet.

Zeugen, die Hinweise zum Tathergang oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0511 109-3920 bei der Polizeiinspektion West zu melden. ots