Hannover

Bei Hans Dieter Kneuertz piept's! Und das schon seit 50 Jahren. So lange betreibt er bereits seine Zoohandlung in der Stüvestraße ( Südstadt). Zwischen Vögeln, Kaninchen und Meerschweinchen hat der 76-Jährige auch nach einem halben Jahrhundert noch seine helle Freude. Ans Rentnerleben verschwendet er jedenfalls noch keinen Gedanken.

Betritt man den kleinen Laden in der Stüvestraße wird man von einem Chor aus Gezwitscher in allen Tonlagen begrüßt. Dann hört man ein „Hallo“. Doch das kommt nicht etwa vom Inhaber, sondern von Papagei Lora, eine Blaustirnamazone. „Lora ist unverkäuflich. Ich habe ihn schon seit 37 Jahren“, sagt Kneuertz, während der Papagei wie auf Kommando das Köpfchen zum Kraulen nach vorn reckt. „Ich habe schon als Kind alle möglichen Tiere angeschleppt. Wenn irgendwo ein Vogel aus einem Nest gefallen ist, dann war das meiner“, erinnert sich der 76-Jährige. Zu seinem Beruf kam er als 15-Jähriger trotzdem eher zufällig. Im Fenster eines Zoogeschäfts hing damals ein Schild im Fenster –Lehrling gesucht. „Da bin ich rein, habe mich vorgestellt. So ging es los“, blickt Kneuertz zurück. Mit 24 machte er sich schließlich selbstständig, eröffnete zunächst eine Zoohandlung in der Schlägerstraße. Zwei Jahre später zog er in die Stüvestraße, wo er seit einem halben Jahrhundert sein Geschäft führt.

Fertigfutter kommt nicht die Tüte

Auf 35 Quadratmetern verkauft er Vögel Kaninchen und Meerschweinchen, dazu eine große Auswahl an Futter und Zubehör. Dabei hat der 76-Jährige klare Prinzipien. Fertigfutter aus dem Standardsortiment kommt bei ihm nicht in die Tüte. Er lässt sich die Zutaten einzeln anliefern und mischt das Futter ausschließlich selbst an – auf Wunsch auch ganz individuell je nach Kunde. Denn, so Kneuertz: „Der eine Vogel verträgt dies nicht, der andere das nicht. Darauf muss man schon achten. Ansonsten hat man nicht lange Freude an dem Tier.“ Gute Beratung nimmt der 76-Jährige ohnehin sehr ernst. Das kann auch mal dazu führen, dass jemand mit leeren Händen den Laden verlässt. Einen Papagei etwa würde Kneuertz nie wahllos an Jedermann verkaufen. Vorher wird die Situation der Kunden abgeklopft. „Die Tiere brauchen Zeit und Ansprache. Berufstätige sollten daher eigentlich gar keinen Papageien haben“, findet der Experte. „Das sage ich den Leuten dann auch. Nicht jeder findet das gut, so bin ich eben.“ Doch das Urgestein aus der Südstadt kann auch ganz anders. Seit ein älteres Ehepaar nicht mehr selbst zum Einkaufen kommen kann, liefert er ihnen das Vogelfutter eben nach Hause. „Ansonsten hätte sie den Vogel abgeben müssen, das geht doch nicht.“

Den neusten Witz gibt’s gratis

Wer vor Jahrzehnten als Kind in Kneuertz Laden kam, bringt heute seine eigenen Kinder mit. Seit einem halben Jahrhundert schmeißt der Südstädter den Laden in Eigenregie. Weit hat er es von zu Hause nicht, er wohnt direkt darüber. An sieben Tagen die Woche ist er im Geschäft, auch an Sonn- und Feiertagen morgens und abends. „Ich muss ja füttern und gucken, ob mit den Tieren alles in Ordnung ist“, sagt er. Doch wo bleibt das Privatleben? Auch mal raus kommen, ausspannen, verreisen – das ist nicht die Sache des 76-Jährigen. „Das sollen die machen, die Spaß daran haben. Ich bin am liebsten zu Hause und mache weiter, so lange es geht.“ Und genau so lange wird das Urgestein hoffentlich auch seinen Humor behalten. „Einen lockeren Spruch und den neusten Witz gibt's immer gratis", versichert der Kneuertz mit einem Schmunzeln.

Von André Pichiri