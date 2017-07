Open-Air-Oper

Innerhalb von einer Stunde waren alle Eintrittskarten für die Open-Air-Oper im Maschpark von Hannover ausverkauft: Am Sonnabend bringt der NDR "Rigoletto" von Giuseppe Verdi auf die Bühne. Wer keine Karten bekommen hat, hat nicht nur die Möglichkeit auf der Wiese im Maschpark zu lauschen, sondern die Aufführung in einem Livestream zu verfolgen.

Hannover. Nach "Tosca", "La Bohème" und "La Traviata" wird auch 2017 mit Verdis Meisterwerk "Rigoletto" eine Operndarbietung der Extraklasse auf der Bühne am Neuen Rathaus in Hannover geben. Mit "Rigoletto", seinem ersten großen Meisterwerk, gelang Verdi bereits bei der Uraufführung 1851 ein überwältigender Publikumserfolg. Das Drama um höfische Intrigen, Leidenschaften und Racheschwüre beeindruckt bis heute durch die emotionale Unmittelbarkeit der Musik.

Verfolgen Sie die diesjährige Open-Air-Oper im Livestream:

Kleine Änderungen vorab: Die Fassade des Rathauses wird momentan renoviert - daher ist das Baugerüst jetzt Teil der Lichtinstallation. Auf dem Baugerüst leuchten nun 300 LED-Strahler, 160 LED-Fluter und 25 bewegliche Scheinwerfer. Sie arbeiten in drei Gruppen: Eine strahlt die Fassade hinter dem Gerüst, die zweite die Kronleuchter und die letzte die Sitztribünen an. Die 25 Kronleuchter sollen eine Verbindung zum Bühnenbild herstellen.

Die Illumination an der rückseitigen Fassade strahlt dann in wunderschönen Farben. Orange, Violett, Grün und Gelb wechseln sich in hoher Geschwindigkeit ab.