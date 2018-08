Hannover

Auf der Autobahn 2 in Richtung Berlin sind am Mittwochmorgen zwischen Hannover-Buchholz und dem Kreuz Ost ein Auto und ein Lkw zusammengestoßen. Nach Angaben der Feuerwehr prallte der VW-Geländewagen ins Heck eines Sattelzuges. Der Fahrer des schwarzen SUV befand sich bei Eintreffen der Rettungskräfte nicht mehr im Fahrzeug und kam wenig später in einem Rettungswagen ins Krankenhaus. „Der 33-Jährige wurde nicht lebensbedrohlich verletzt“, sagt ein Feuerwehrsprecher. Auch der Rettungshubschrauber war im Einsatz, er hatte einen Notarzt zur Unfallstelle gebracht.

Derzeit laufen die Bergungsarbeiten auf der A 2, dafür sind der rechte und mittlere Fahrstreifen in Richtung Berlin gesperrt. Der Verkehr wird einspurig am Unfallort vorbeigeleitet, es kommt auf dem Abschnitt zu Staus und Behinderungen. Nach Angaben der Feuerwehr bildeten die Verkehrsteilnehmer dieses Mal eine Rettungsgasse, sodass die Einsatzkräfte schnell zum Unfallort durchdringen konnten. „Das muss einmal lobend erwähnt werden“, so der Feuerwehrsprecher. Auch Gaffer habe es bislang nicht gegeben. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von sbü/pah