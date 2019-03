Brüllen, trampeln, jubeln – alles war am Mittwoch erlaubt beim Besuch der Wrestling School von Catch-Star Christian „Ecki“ Eckstein in den Räumen von X-Fights in Badenstedt. 64 Schüler aus Laatzen, Ronnenberg und Wunstorf erlebten einen Kampf zwischen Supertalent „Tiny“ Stübing und „Wildman“ Val Verde.