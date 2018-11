Hannover

Wer weiß denn sowas? Eine Frage, die sich wohl einige der rund 130 Schülerinnen und Schüler bei der sechsten Abi-Quiz-Night der Fachhochschule für die Wirtschaft (FHDW) Hannover am Freitag gestellt haben mögen. 18 Teams aus 15 Schulen der Region waren angetreten. In vier Runden galt es, in einer Art Table-Quiz jeweils fünf Fragen zu beantworten.

Gefragt war gute Allgemeinbildung. Aber es ging auch um Fachwissen aus den Naturwissenschaften, Geschichte und Politik, Geographie und Kultur, Sport und Literatur. Schwerpunkte bildeten aber Fragen zur Wirtschaft und Informatik, schließlich verspricht sich die FHDW von der Aktion auch einen Werbeeffekt. Was allerdings das Interesse etwas hat abnehmen lassen. „Als es nur um Allgemeinwissen ging, hatten wir bis zu 400 Anmeldungen“, erinnerte sich Organisator Professor Hans-Jürgen Wieben.

Logik und Nachdenken helfen

Manchmal reichte auch einfach nur etwas Logik, etwa bei der Frage, wer keine Großtante sei. Vier Antworten standen zur Auswahl, ein wenig Nachdenken half: Die Tante des Vaters, die Schwester der Großmutter, die Frau des Großonkels ließen sich ausschließen. Blieb also die Mutter der Cousine, denn die ist eben nicht Groß- sondern einfach nur Tante.

Oder die Trickfrage nach dem Frisör, der allen im Dorf die Haare schneidet, nur nicht denen, die sich selbst die Haare schneiden. Was folgt daraus? Erst mal leicht siedendes Gehirnschmalz. Doch die Schüler hatten die Antwort schnell parat (siehe Kasten). Hätten Sie’s gewusst?

Karl Müller-Siebers wusste meiste Fragen auch nicht

Hochschulpräsident Professor Karl Müller-Siebers lobte den Mut der Teilnehmer, die schließlich auch ihr Nichtwissen präsentierten. „Das ist schon ein kleiner Sieg für Sie“, sagte er. Und: „Ich konnte die meisten Fragen auch nicht beantworten und stehe trotzdem hier.“ Man könne also auch ohne „sowas“ ganz gut durchs Leben kommen.

Die Schülerteams hatten sich fantasievolle Namen gegeben, wie etwa „Antwortvulkan“ für die Teilnehmer des Gymnasiums Großburgwedel, während die „Honigdachse“ von der IGS Kronsberg kamen, und die „Unberechenbaren“ die Helene-Lange-Schule vertraten.

Vorbereiten mussten sich alle Schüler neben ihrem Vor-Abi-Stress. „Wir haben uns auf der Webseite der Fachhochschule informiert“, so Jason Mann von der Schillerschule. Sein Team „sChiller“ war auch nicht zum Chillen hier. Das Preisgeld von 750 Euro für den ersten Platz könnten sie gut gebrauchen. Schließlich haben sie für ihre Abifeier schon die Münchner Halle auf dem Messegelände gemietet. „Ich hab mich aber auch etwas auf Wirtschaftsfragen und Informatik vorbereitet“, sagte der 17-Jährige. „Vielleicht will ich später mal so etwas studieren.“

750 Euro für die Sieger: die „Leibnizkekse“

Nach zwei Stunden standen die Sieger fest. Erster wurden die „Leibnizkekse“ von der Leibnizschule (750 Euro). Der zweite Platz (500 Euro) ging an das Team „Weil Eigentlich Muss Gasi Groß“ vom Beruflichen Gymnasium Wirtschaft Burgdorf, der dritte (250 Euro) an „See ya later“ vom Kaiser-Wilhelm-und-Ratsgymnasium.

Fragen und Antworten Die Fragen: 1. In welchem deutschen Roman verfolgt der kleine Hanno das Nahen der Weihnachtszeit auf einem von seiner Kinderfrau angefertigten Abreißkalender? o Der Stechlin o Die Buddenbrooks o Die Blechtrommel o Berlin Alexanderplatz 2. Nennen Sie zwei EU-Länder, deren Mehrwertsteuersatz bei 25 Prozent oder mehr liegt. 3. Welches ist die westlichste der Westfriesischen Inseln? o Terschelling o Ameland o Texel o Schiermonnikoog 4. Welche Position findet man auf der Passiv-Seite einer Bilanz? o Kasse o Forderungen o Verbindlichkeiten o Anlagevermögen 5. Eines der sieben Weltwunder der Antike waren die Hängenden Gärten der Semiramis. In welcher Stadt befanden Sie sich? 6. Im Dorf Bellavista haben alle perfekt gepflegte Haare. Denn Francesco schneidet allen Einwohnern von Bellavista die Haare, nur nicht denjenigen, die sich selbst die Haare schneiden. Was können wir aus dieser Aussage logisch schließen? 7. Was berechnet der Pearl-Index? o den Wert von Zuchtperlen o die Sicherheit von Empfängnis-verhütungsmethoden o die Anzahl von Glitzerpartikeln in Nagellack o die Lautstärke eines Schlagzeugs Die Antworten: 1.: Die Boddenbrooks 2.: Ungarn: 27 Prozent, Schweden, Kroatien, Dänemark je 25 Prozent. 3.: Texel. 4.: Verbindlichkeiten. 5.: Babylon (im heutigen Irak). 6.: Francesco wohnt nicht in Bellavista! Francesco schneidet denjenigen nicht die Haare, die sie sich selbst die Haare schneiden. Wenn er sich selbst die Haare schneidet, gibt es einen Widerspruch zum 1. Halbsatz:. Denn der sagt: Er schneidet nicht den Leuten die Haare, die sich selbst frisieren. Aber er frisiert sich nun mal selbst. 7. die Sicherheit von Empfängnisverhütungsmethoden.

Von Andreas Krasselt