Hannover: Schostok attackiert CDU

Eklat

Das Disziplinarverfahren gegen Dezernent Harald Härke hat im Rat für einen Eklat gesorgt. Zuerst attackierte OB Stefan Schostok die CDU-Fraktion; dann musste er sich angreifen lassen.

Hannover. Geduldig, gesprächsbereit, sanft – wer bisher diesen Eindruck von OB Stefan Schostok hatte, muss den nach der Ratssitzung korrigieren. Der Verwaltungschef attackierte die CDU-Fraktion ungewöhnlich scharf. Die Opposition verbreite zum Disziplinarverfahren gegen Kulturdezernent Harald Härke Unterstellungen. Er warf ihr „Brunnenvergiftung“ vor.

Angefangen hatte die hitzige Debatte mit einer eher harmlosen Anfrage von CDU-Fraktionschef Jens Seidel. Zu dem eingeräumten „Fehlverhalten“ von Härke (der seiner Lebensgefährtin einen besser dotierten Job im Kulturbüro verschaffen wollte) sollte der OB sagen, wann er erstmals von den Vorwürfen Kenntnis erhielt und ob er Härke den vorzeitigen Ruhestand nahegelegt habe. Außerdem fragte Seidel, ob Härke einem Mitarbeiter des OB-Geschäftsbereichs mehr Gehalt gewähren sollte.

„Sie zündeln auf Teufel komm raus“, sagte Schostok. Sein Geschäftsbereich sei keinesfalls ein „Ort der Willkür und Unmenschlichkeit“. Er redete von „enttäuschtem Vertrauen“ und davon, dass er Härke nach wie vor den Rücktritt empfehle und hoffe, dass er „zur Einsicht kommt“. Die Verdächtigungen der CDU seien „haltlos“; der Rat solle Forum sein „für ein politisches Laienspiel“.

„Warum brauchen Sie zweieinhalb Monate, um harmlose Fragen zu beantworten“, setzte Seidel nach. Und: „Welche Rechtsgrundlage hat Sie ermächtigt, uns Einblick in Personalakten anzubieten?“ Darauf antworten werde er in vertraulicher Sitzung, so der OB. Und: Das Disziplinarverfahren sei bis zum 8. April beendet.

Etlichen Christdemokraten stand nach den scharfen Tönen „das Entsetzen ins Gesicht geschrieben“, stellte auch deren Fraktionsvize Jens-Michael Emmelmann fest. Felix Blaschzyk nannte die Worte des OB „eine schwere Entgleisung“.

Am Ende bat Schostok zwar die CDU, „zu geordneter fairer Arbeit zurückzukehren“ – aber ein bisher relativ gutes Verhältnis sei zerrüttet, so Seidel zur NP. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Freya Markowis fand einiges im Schlagabtausch „peinlich für beide Seiten“. „Hart in der Sache, aber wohl nötig“, bewerte Christine Kastning (SPD) die Auseinandersetzung. „Man kann es so machen, muss es aber nicht“, kommentierte FDP-Mann Patrick Döring Schostoks Auftritt.

Härke, der heute nach dem ihm angeraten Urlaub wieder seinen Dienst antritt, ist ab sofort nur Kulturdezernent. Die Zuständigkeit fürs Personal übernimmt Bildungsdezernentin Rita Maria Rzyski, die Lob für 100-prozentigen Einsatz von allen Seiten erhielt. Pirat Adam Wolf sorgte sich, ob sie denn „auch 200 Prozent leisten könne“, wie jetzt von ihr erwartet werde. Oliver Förste („Die Partei“) sprach von ihr als jetzt „Super-Woman“.

Von Vera König