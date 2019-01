Kirchhorst/Lehrte

In der Region Hannover sind in der Nacht zu Freitag erneut zwei Automaten gesprengt worden. Die Täter hatten es auf Zigaretten und Geld abgesehen. Zuerst schlugen sie in Kirchhorst (Isernhagen) zu, bevor sie ein zweites Gerät in Kolshorn ( Lehrte) aufgesprengten. Die Ermittler zählen bereits zehn Zigaretten- und Fahrkarten-Automaten, die seit Heiligabend in die Luft gejagt wurden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte sich die erste Tat gegen 4.30 Uhr in Kirchhorst ereignet. Ein Zeuge hatte einen Knall vernommen und sich zunächst nichts dabei gedacht. Als er später an der Maurerstraße/Ecke Kollweg nachsah, entdeckte er den aufgesprengten Zigaretten-Automaten und alarmierte die Polizei. Von den Tätern fehlte bereits jede Spur.

Die zweite Sprengung erfolgte gegen 5.30 Uhr an der Bürgermeister-Fuge-Straße in Kolshorn. Auch dort hatte ein Anwohner einen Knall vernommen. Er erkannte einen Mann, der gerade eine Plastiktüte mit Zigaretten-Schachteln füllte. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Aligse. Eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber verlief ohne Erfolg.

Zur Beschreibung des Täters ist nur bekannt, dass er eine dunkle Hose und eine graue Kapuzenjacke trug.

Wer in beiden Fällen Verdächtiges beobachtet hat, sollte sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei in Hannover unter der Rufnummer 05 11/109 55 55 melden.

Von Britta Mahrholz