Schon wieder: Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch einen Üstra-Fahrkartenautomaten an der Straße Nußriede (Haltestelle „Roderbruch“) gesprengt und die Geldkassette entwendet. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang zu den weiteren neun Sprengungen in den vergangenen Wochen.