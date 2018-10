Hannover

Bei einem Wohnungsbrand am Donnerstagvormittag in Herrenhausen sind acht Schlangen und ein Hund ums Leben gekommen. Die Feuerwehr konnte einen Hund retten und eine Ausbreitung der Flammen verhindern.

Die Rettungskräfte waren gegen 10.40 Uhr alarmiert worden. Als sie am Einsatzort im Wesener Weg eintrafen, drang dichter Rauch aus einem Fenster im 3. Obergeschoss des viergeschossigen Gebäudes. Eine Mieterin gab an, dass sich zwei französische Bulldoggen und acht Pythonschlangen in der fraglichen Wohnung befinden sollten.

Die Feuerwehr konnte einen der Hunde retten. Er wurde mit Sauerstoff versorgt. Für die anderen Tiere kam jede Hilfe zu spät. Die 24-jährige Mieterin blieb unverletzt, die Zwei-Zimmer-Wohnung ist bis auf Weiteres unbewohnbar.

Die Feuerwehr war mit 10 Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort. Die Schadenshöhe beträgt etwa 50 000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Haltenhoffstraße war während des Einsatzes zwischen Meldaustraße und Weirauchstraße beidseitig gesperrt.

Von Andreas Krasselt