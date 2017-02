Verkehr

Da scheint es jemand gut gemeint zu haben: An der Bernadotteallee ist zwischen Zoo und Lister Turm ein wahrer Schilderwald entstanden.

Hannover. Dort werden am Sonntag zwischen 6 und 18 Uhr einige Bäume gefällt und Kronen beschnitten. Angekündigt ist die Sperrung der Straße in beiden Richtungen. Zur Sicherheit wurde aber wohl noch ein Halteverbot eingerichtet.

Und zwar überdeutlich: Zahlreiche Schilder stehen in nur wenigen Metern Abstand. „Damit es wohl auch der Blödste merkt“, wurmt sich FDP-Ratherr Wilfried Engelke. Da auch noch jedes Schild den extra angefertigten Datumshinweis trägt, will er im Verkehrsausschuss mal fragen, was der Spaß gekostet hat. kra