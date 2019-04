Hannover

Für Pendler der Linie 6 in Hannover kam es am Donnerstagnachmittag gegen 14 Uhr bereits zu langen Wartezeiten wegen eines Stromausfalls. Die Üstra musste zwischen Bünteweg und Kronsberg einen Schienenersatzverkehr einrichten. Kurz nach 18 Uhr vermeldete die Üstra per Twitter, dass es erneut zu einem Stromausfall für die Stadtbahnen der Linie 6 kommt.

Wann die Techniker diesen beheben konnten, war zunächst unklar. Beim ersten Ausfall waren die Probleme nach wenigen Minuten behoben. Am Abend dauerte es rund 45 Minuten – gegen 19 Uhr konnten die Bahnen wieder fahren. Es wurde zuvor wieder ein Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen den Haltestellen Bünteweg und Kronsberg eingerichtet.

Von NP