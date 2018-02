BEI ROT: Viele Radfahrer fahren auch bei Rot über Ampeln. Die Fraktion würde diese Praxis gern legalisieren, was die anderen Parteien entweder für überflüssig, gefährlich oder gar irrwitzig halten. Der Antrag, die Einführung der „Idaho-Regelung“ zu prüfen, wurde abgelehnt.© Foto: Kohl

Verkehr

Hannover: Satire-Fraktion will Radler bei Rot fahren lassen

In Idaho (USA) ist das erlaubt, auch in einigen Kommunen in Holland und Belgien: Wenn Radfahrer hinreichend Vorsicht walten lassen, dürfen sie dort auch bei Rot über Ampeln fahren. Ein Modell für Hannover? Ja,meint die „Fraktion“ der „Partei“. Womit die Satire-Politiker im Rat allein stehen.