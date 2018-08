Hannover

„Daniel hat mich wirtschaftlich gegen die Wand gefahren“, begründete Vanessa Münstermann am Donnerstag vor der Verhandlung am Landgericht ihre Klage. Die gelernte Kosmetikerin könne ihrem Beruf nicht mehr nachkommen, weil ihr seit dem Verlust ihres Auges das dreidimensionale Sehen fehlt. Ihren Ex-Freund Daniel F., der ihr 2016 mit Säure das Gesicht verätzte und derzeit im Gefängnis sitzt, verklagt sie auf 250.000 Euro Schmerzensgeld.

Richterin Stefanie Piellusch deutete bereits vor Prozessbeginn an, dass sie die Höhe von 250.000 Euro für nicht unangemessen hält und moderierte eine außergerichtliche Einigung beider Parteien an. „Mein Mandant kann über seine Eltern höchstens 100.000 Euro aufbringen. Er selbst hat kein Geld und in der JVA kein Einkommen“, kündigte Anwalt Max Marc Malpricht an. Daniel F. war im August 2016 zu einer zwölfjährigen Gefängnisstrafe verurteilt worden.

Münstermanns Anwalt Andreas Hüttl lehnte die angebotene Summe ab. Es gehe seiner Mandantin auch darum, dass das Leid in der Schmerzensgeldforderung und im Urteil angemessen abgebildet werde. Die Säure hatte 2016 die linke Gesichtshälfte der heute 29-Jährigen, sie verlor ein Auge und wird sich noch vielen Operationen unterziehen müssen.

Münstermann, die inzwischen ein Kind mit ihrem neuen Freund hat, hatte vor der Verhandlung ebenfalls keine großen finanziellen Hoffnungen geäußert. „Vielleicht reicht es ja für den Führerschein, oder das Jugendzimmer meiner kleinen Tochter.“

Von Simon Polreich