Natürlich ging auch Hannovers OB Stefan Schostok ins Wahllokal.

Bundestagswahl

Hannover: SPD in drei Wahlkreisen auf Siegkurs

Die politischen Kräfteverhältnisse sind in ganz Deutschland erschüttert worden – auch in Hannover war das nicht anders. Insbesondere SPD und CDU verloren im Vergleich zur Wahl von 2013 massiv. Dennoch hatten die Sozialdemokraten auch Erfolge zu vermelden. Gegen 20 Uhr sah es so aus, als könnten sich drei von vier SPD-Direktkandidaten durchsetzen.