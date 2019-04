Hannover

Die beiden Vergwaltigungen geschahen im März 2019 im Rotlichtmilieu in Hannover. Die erste Tat soll sich am Abend des 4. März in einem Bordell an der Ludwigstraße ereignet haben.

Dabei bedrohte der 22-Jährige eine Prostituierte mit einem Messer und vergewaltigte sie. Anschließend versuchte er, Geld von der Frau zu erpressen. Da dies nicht gelang, flüchtete er schließlich ohne Beute aus dem Etablissement.

Auch eine weitere Vergewaltigung im Bordell an der Ludwigstraße soll auf das Konto des Täters gehen: Sie geschah am 31. März. Und auch dort zog der Täter eine Waffe und versuchte, von seinem Opfer Geld zu erpressen.

Durch umfangreiche Ermittlungen kamen die Fahnder auf die Spur des Verdächtigen – und griffen am Freitag zu. Bei seiner Festnahme hatte der mutmaßliche Vergewaltiger eine Schusswaffe in seiner Lederjacke. Ein Richter erließ Haftbefehl.

Von NP