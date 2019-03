Hannover

Hannover- Rück-Vorstandschef Ulrich Wallin hatte am Donnerstagvormittag bei der Bilanzvorstellung gute Nachrichten dabei: Trotz des zweiten Jahres in Folge mit einer Großschadenslage weist der hannoversche Rückversicherer für das Jahr 2018 einen Milliardengewinn aus.

Mit 1,06 Milliarden Euro konnte das Unternehmen den Überschuss im Vergleich zum Vorjahr um 10,5 Prozent steigern. „Das Jahr 2018 ist recht gut gelaufen. Nicht spektakulär, aber gut“, ordnete Wallin das Ergebnis ein. Offenbar so gut, dass die von der Aktiengesellschaft ausgeschüttete Dividende um 25 Cent auf 5,25 Euro steigt. Als Mehrheitsaktionär profitiert davon vor allem der hannoversche Mutterkonzern Talanx.

Mutterkonzern und Mehrheitsaktionär Talanx profitiert

Allerdings: Zahlreiche Naturkatastrophen übertrafen das Großschadenbudget nun bereits im zweiten Jahr in Folge. Nachdem 2017 drei verheerende Hurrikane in den USA den Rückversicherer alleine fast 650 Millionen Euro kosteten, war auch 2018 ein Jahr mit signifikanter Großschadenbelastung: Allein der Taifun „Jebi“ in Japan verursachte für die Hannoveraner Nettokosten in Höhe von 134,7 Millionen Euro – „Jebi“ gilt als der teuerste Taifun aller Zeiten in Japan. Dazu kommen noch die Waldbrände in den USA Ende 2018, die mit rund 193,3 Millionen Euro zu Buche schlagen. „Gerade das vierte Quartal hat die Gesellschaft noch mal substanziell belastet“, erklärt Ulrich Wallin. Insgesamt stehen dem geplanten Budget für 2018 in Höhe von 825 Millionen Euro Schäden über 850 Millionen Euro gegenüber.

Moderate Preissteigerungen nach zwei teuren Jahren

Nach den zwei teuren Jahren reagiert die Hannover Rück nun und kündigt moderate Preissteigerungen an. „So, dass wir profitabel wachsen können“, sagt Vorstandschef Wallin. Bei der Rückversicherung von Naturkatastrophen sei man aber prinzipiell „konservativ unterwegs“, so Wallin. Der Marktanteil an diesem Segment sei im Vergleich zum Gesamtanteil am Rückversicherungsmarkt nur etwa halb so groß. Wallin betonte, dass man trotz der hohen Kosten durch Naturkatastrophen in den vergangenen zwei Jahren generell nicht von einer steigenden Belastung durch etwaige Ereignisse ausgehe.

Für 2019 plant der Rückversicherer mit 1,1 Milliarden Euro einen erneuten Gewinnanstieg. Resultieren soll dieser im Wesentlichen aus der Personenrückversicherung. Hier konnten die Belastungen aus dem US-Mortalitätsgeschäft gesenkt werden. „Für 2019 sind wir insgesamt positiv gestimmt“, sagt Wallin.

Für ihn war die Bilanzvorstellung die letzte als Vorstandsvorsitzender der Hannover Rück. Ab 8. Mai wird er von Jean-Jaques Henchoz ersetzt, der zuvor beim Schweizer Konkurrenten Swiss Re arbeitete.

Von Janik Marx