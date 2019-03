Hannover

Der weltweit viertgrößte Rückversicherer Hannover Rück will nach einem Milliardengewinn noch mehr Geld an seine Anteilseigner ausschütten. Inklusive einer Sonderdividende soll die Ausschüttung für 2018 um 25 Cent auf 5,25 Euro je Aktie steigen, wie der im MDax gelistete Versicherer am Donnerstag in Hannover mitteilte. Hauptnutznießer ist der Versicherungskonzern Talanx ( HDI, Neue Leben), dem gut die Hälfte der Anteile an der Hannover Rück gehören.

Milliarden-Überschuss im Jahr 2018

Im vergangenen Jahr kehrten die Hannoveraner wie bereits bekannt zu einem Milliardengewinn zurück. Trotz erneut hoher Katastrophenschäden stand 2018 unter dem Strich ein Überschuss von 1,06 Milliarden Euro. 2017 hatte das schwerste Naturkatastrophenjahr in der Geschichte der Versicherungsbranche Hannover Rück noch schwer erwischt und einen Milliardengewinn verhindert.

Wechsel im Vorstand von Hannover Rück

Vorstandschef Wallin geht im Mai in den Ruhestand und wird von Jean-Jacques Henchoz abgelöst, der vom weltweit zweitgrößten Rückversicherer Swiss Re kommt.

Von RND/lni