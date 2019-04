HANNOVER

Er schenkte ihr Rosen, Taschen und Uhren. Am Montag wurde „Rosenkavalier“ Mathias R. (48) wegen Nachstellens ( Stalking) zu 3300 Euro (110 Tagessätze) verurteilt. Amtsrichterin Sabine Mzee: „Es handelte sich um eine stärkere und umfassendere Form der Nachstellung.“

Ein psychiatrischer Gutachter bescheinigte dem Angeklagten eine „narzisstische-histrionische Persönlichkeitsakzentuierung“. Auf gut deutsch nennt man solche Leute Angeber. Und so verlief auch das Leben des Angeklagten. Als Finanzdienstleister brachte er es zu Geld und Ansehen. Während er sich mit diversen Damen vergnügte, wartete brav seine Ehefrau mit den drei Kindern zu Hause. Als dem „kontaktfreudigen Charmeur“ (so die Selbsteinschätzung) beruflich die Felle davon schwammen, flüchtete sich Mathias R. in die Kokainsucht. Es folgten Scheidung, Bankrott-Erklärung und eine Verurteilung wegen Steuerhinterziehung.

Im Jahr 2015 lernte er die attraktive Arzthelferin (37) kennen. Die Beziehung währte nur neun Monate. Sie verließ ihn. Für jemanden, der um Anerkennung bettelt, eine Schmach. Sie wurde zum Liebes- und Haßobjekt in einer Person. R. lauerte ihr vor dem Haus auf. Er verschmierte die Türschlösser ihres Autos mit Sekundenkleber. Bei der Kita ihres Sohnes (5) rief er an und gab sich als „Onkel“ aus. „Ich hatte Angst um meinen Sohn“, erzählte sie am Montag im Amtsgericht.

Masterplan mit mehreren Punkten

Der Angeklagte hatte einen „Masterplan“ erarbeitet. Darin hielt er fest, wie er seiner Ex am massivsten schaden könne. So wollte er sie auf allen Single-Börsen anmelden, oder sie anonym anzeigen. Mathias R. bewertete die Punkte im Masterplan mit Formulierungen wie „macht sehr viel Arbeit und Stress“. Er fälschte auf einer Dating-Plattform ihr Profil und bestellte die Freier auf ihre Arbeitsstelle. Die 37-Jährige wechselte den Job.

Opfer-Anwalt Pascal Ackermann lobte den Staatsanwalt, dass er Anklage wegen Nachstellens erhob. „Das ist nur selten der Fall“, so der Anwalt. Der Anklagezeitraum vom 18. Mai 2017 bis 18. Juni 2018 umfasst nur einen kleinen Zeitraum des Stalkings. Das Opfer musste lange auf Gerechtigkeit warten.

Und das hätte beinahe zur Katastrophe geführt. Weihnachten 2017 hatte Mathias R. ihr Auto mit Ketchup beschmiert. Als sie ihn dabei ertappte, wurde er rabiat. Der Bruder des Opfers zog dem Angeklagten mit dem Schlagstock eins über; so viel Hass hatte sich in der Familie aufgestaut. Ackermann kritisierte: „Ich verstehe nicht, wie das Familiengericht mit Opfern umgeht.“ Das Gericht hatte zwei Anträge auf Ordnungsgeld gegen R. abgelehnt. Die Begründung lautete, dass die Frist für das Näherungsverbot abgelaufen sei. Da waren die Anträge sechs beziehungsweise neun Monate alt.

Von Thomas Nagel