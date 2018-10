Hannover

Die Polizei sucht Zeugen für einen brutalen Raubüberfall am helllichten Tag am Peter-Fechter-Ufer. Der Täter hatte am Donnerstagmittag eine 44-jährige Frau angegriffen, niedergeschlagen und ihre Wertsachen gestohlen.

Das Opfer hatte zwischen 12.15 Uhr und 13 Uhr auf einer Bank am Ihmeufer zwischen der Ida-Arenhold-Brücke und der Spinnereistraße gesessen. Der Täter näherte sich der Frau von hinten und schlug ihr auf den Kopf. Die 44-Jährige wurde bewusstlos. Sie konnte den Mann nicht beschreiben. Der Räuber stahl aus ihrer Handtasche Geld, ein Messer sowie Dokumente. Nachdem die Überfallene wieder zu sich gekommen war, verständigte sie die Polizei.

Nun suchen die Ermittler Zeugen, die die Geschehnisse am Peter-Fechter-Ufer beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion West unter der Telefonnummer 0511/109 39 20 zu melden.

Von Andreas Krasselt