Mühlenberg

Hannover: Rattengift am Kita-Gelände

Die Mütter am Canarisweg in Mühlenberg sind in Sorge. Rund um das neu geschaffene provisorische Außengelände der Kita, die sich in Hausnummer 21 befindet, stehen zahlreiche Köderboxen für Ratten. Aufgestellt vom Eigentümer Vonovia. Darin: gefährliches Rattengift. Doch die Stadt sieht keine Gefahr für die Kita-Kinder.