Hannover

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Mittwochabend in der Hansastraße ( Nordhafen) sind fünf Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Der Unfallverursacher ist flüchtig.

Ein 55-jähriger VW-Golf-Fahrer war gegen 22 Uhr auf der Hansastraße in Richtung Schulenburger Landstraße unterwegs. Als er nach links auf das Grundstück einer Spedition einbiegen wollte, raste von hinten ein Audi A 4 mit offenbar deutlich erhöhter Geschwindigkeit heran.

Zur Galerie An dem Unfall waren mehrere Fahrzeuge beteiligt.

Die Strecke im Industriegebiet hinter dem VW-Werk ist nachts eher wenig befahren. Der Audifahrer wollten den Golf überholen, ohne darauf zu achten, dass dieser gerade dabei war, abzubiegen. Fast ungebremst krachte er mit seinem Wagen in den VW und schleuderte anschließend gegen zwei am linken Fahrbahnrand geparkte Autos, einen Passat und einen Polo. Der Golffahrer und sein 29-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Als die Polizei am Unfallort eintraf, flüchtete der Audifahrer zu Fuß. Die drei Mitfahrer in seinem Wagen (21, 22 und 26 Jahre) blieben verletzt zurück, der 22-Jährige sogar schwer verletzt. Rettungswagen brachten alle in nahe gelegene Kliniken.

An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt etwa 11 000 Euro. Die Polizei hat gegen den bislang unbekannten Unfallverursacher Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Von Andreas Krasselt