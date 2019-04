Hannover

Die Tageseinnahmen des Spargelhofs Heuer haben Unbekannte am Abend des Ostermontags erbeutet. Die zwei bislang unbekannten Männer griffen zwei Mitarbeiterinnen des Hofs in Fuhrberg mit Pfefferspray an und entrissen ihnen die Tageseinnahmen.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatten die beiden 50 und 54 Jahre alten Mitarbeiterinnen gegen 22.30 Uhr die Tageseinnahmen über den Hof transportiert, als sich ihnen plötzlich ein Auto näherte.

Aus dem Fahrzeug stiegen zwei maskierte Männer, von denen einer sofort Pfefferspray auf die Opfer sprühte. Anschließend stießen die Räuber die beiden Frauen um, entrissen ihnen die Geldbehältnisse und flüchteten mit dem Wagen - vermutlich ein silberner Daimler-Benz - vom Hof.

Die Gesuchten sind 1,75 bis 1,85 Meter groß, von kräftiger Statur und waren dunkel gekleidet. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Hannover unter der Rufnummer 0511 109-5555 entgegen.

Von Simon Polreich