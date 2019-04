Hannover

Verbrechen an einer 83-jährigen Rentnerin: Ein unbekannter Räuber hat am Mühlenberg eine Seniorin in ihrem Haus überfallen und sie mit einer Waffe bedroht. Die Polizei sucht in dem Fall dringend Zeugen.

Wie die Ermittler am Freitag mitteilten, geschah es am Donnerstag gegen 10.30 Uhr: Die 83-Jährige war nach einem Einkauf zu ihrer Wohnanschrift an der Straße Willy-Wendt-Weg zurückgekehrt. Dort näherte sich plötzlich der Räuber. Von hinten drängte er die Rentnerin ins Haus. Dort bedrohte er die Frau mit einer Waffe und forderte Bargeld. Der Täter erbeutete 50 Euro und flüchtete in unbekannte Richtung.

Beschreibung des Räubers: Er ist etwa 1,70 Meter groß und 30 bis 40 Jahre alt ist. Er war mit Mütze, Hose und Jacke bekleidet.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Hannover unter der Telefonnummer 05 11/109 55 55 entgegen.

Von bm