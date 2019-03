HANNOVER

Die Region teilte im zuständigen Verkehrsausschuss am Dienstag mit, dass sie Ende des Jahres eine Machbarkeitsstudie für Langenhagen und die Trassenplanung für beide Verbindungen vorstellen wolle – vorbehaltlich einer positiven Umweltverträglichkeitsstudie. „Die Echse lauert überall“, merkte Verkehrsdezernent Ulf Birger Franz an. Die Region sei aber optimistisch, dass beide Verbindungen 2021 umgesetzt werden können. „Wir planen Langenhagen und Garbsen parallel“, so Franz.

Noch Fragezeichen bei Streckenverlauf

Eine Machbarkeitsstudie für einen Radschnellweg nach Langenhagen hatte im Dezember 2018 der Rat der Stadt Hannover in Auftrag gegeben, den man gerne umsetzen wolle, so die Region. Die Route werde voraussichtlich 13 Kilometer lang sein und in Krähenwinkel enden. Allerdings gebe es beim Streckenverlauf sowohl in Hannover und Langenhagen selber noch etliche Fragezeichen.

Von Andreas Voigt