Hannover

Eine 53-jährige Radfahrerin ist Dienstagnachmittag in der List von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Die 64-jährige Fahrerin eines VW-Caddys hatte sie beim Abbiegen übersehen.

Die Radfahrerin war auf der Spannhagenstraße in Richtung Norden unterwegs. Die Straße verfügt dort nur über einen Radweg, der in beiden Richtungen zu befahren ist. Die VW-Fahrerin kam aus der Gorch-Fock-Straße und wollte nach rechts in die Spannhagenstraße abbiegen, wobei sie offenbar nicht auf den dort auch möglicherweise von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Radverkehr achtete.

Bei dem Aufprall stürzte die 53-Jährige und zog sich eine schwere Fußverletzung zu. Sie wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Von Andreas Krasselt