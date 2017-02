Unfall

Hannover: Radfahrerin erliegt Verletzungen

Die 54-Jährige, die Ende Januar bei einem Unfall mit Fahrerflucht an der Badenstedter Straße lebensgefährliche Verletzungen erlitten und sich seitdem in einem kritischen Gesundheitszustand befunden hat, ist am Samstag in einer Klinik verstorben.