Hannover

Bei dem Zusammenstoß mit einem Van ist eine Radfahrerin gestürzt, sie wurde dabei schwer verletzt. Sie fuhr nach Polizeiangaben am Freitag gegen 13 Uhr mit ihrem Damenrad auf einem Radweg an der Stelinger Strtaße (Stöcken) stadtauswärts. Der 65-Jährige war mit einem VW Crafter auf der Stelinger Straße in Richtung Mecklenheidestraße unterwegs. An der Einmündung zum Alten Damm bog er mit seinem Transporter nach links ab, während die Radfahrerin dort die Fahrbahn überquerte.

Die schwer verletzte Frau wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Während der Unfallaufnahme musste die Stelinger Straße bis etwa 13:45 Uhr voll gesperrt werden, es kam zu Behinderungen. Nach Schätzungen der Polizei ist ein Gesamtschaden in Höhe von 2000 Euro entstanden.

Von kra