Hannover

Braucht Hannover ein queeres Jugendzentrum? Die FRAKTION hat eine Anhörung zu dem Thema gemeinsam mit dem Gleichstellungsausschuss beantragt. Der Jugendhilfeausschuss des Rats hat dem gestern fast einstimmig zugestimmt. Nur die AfD enthielt sich.

Das Anliegen sei von Betroffenen an sie herangetragen worden, sagte FRAKTION-Vertreter Oliver Förste. "Die sexuelle Orientierung finde normalerweise in der Pubertät statt", so Förste. In einem Zeitraum also, in dem es für die Betroffenen besonders schwierig sei, sie häufig diskriminiert würden.

"Homosexuelle Jugendliche brauchen einen Schutzraum", sagte Förste. "Sie brauchen Hilfe von Profis aber auch von Ihresgleichen."

Sozialdezernentin Rita Maria Rzyski warf ein, dass der vorgeschlagene Termin am 20. Oktober auch wegen der Herbstferien wahrscheinlich nicht zu schaffen sei. Sowohl die Grünen wie auch Wilfried Duckstein vom Stadtjugendring wollen jedoch noch den Kreis der Eingeladenen erweitert sehen. Duckstein: "Konkret um einen Vertreter der offenen Kinder- und Jugendarbeit."

Sören Hauptstein von der AfD wandte ein, dass die dort geladenen Referenten keine ausgewiesenen wissenschaftlichen Experten, sondern nur Genderlobbyisten seien, denen es nicht um Jugendliche gehe, sondern nur darum, sich eigene Arbeitsplätze zu schaffen.

Von Andreas Krasselt