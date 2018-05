Hannover

Regen macht ihnen nichts aus. Wie losgelöst rennen Firat und seine Freunde aus dem Spielpark Ricklingen umher, springen in Pfützen, wälzen sich auf dem Boden. Fürs Foto zur Scheckübergabe stehen sie dann aber brav still. Das mussten sie auch vor Wochen, als sie – dank der Spenden für das Projekt „Anders sehen, anders hören“ – die Oper besuchten. Am Mittwoch kamen weitere 5000 Euro dem Projekt zugute.

Kindern andere Seh- und Hörerlebnisse ermöglichen

Uwe Fischer von der Allianz überreichte Jugenddezernentin Rita Maria Rzyski den Scheck. Die zeigte sich begeistert: „Normalerweise suchen wir nach Spendern für das Projekt. Dieses Mal kam die Allianz auf uns zu und fragte nach Möglichkeiten, sich zu engagieren.“ Für Uwe Fischer war wichtig, dass die Fördermittel direkt bei den Kindern ankommen. Und das klappt. Neben Besuchen in der Oper umfasst das Projekt zum Beispiel auch die N-Joy-Starshow am 26. Mai auf der Expo-Plaza. „Es geht uns darum, den Kindern auch mal andere Seh- und Hörerlebnisse zu ermöglichen als das, was sie jeden Tag in ihrem Bezirk sehen“, sagt Rzyski, die gerne die Spielparks der Stadt besucht. „Die Kinder finden hier teilweise ein zweites Zuhause“, sagt sie.

Insgesamt gibt es acht Spielparks in Hannover. Im Spielpark Ricklingen arbeiten aktuell vier hauptamtliche Erzieher. „An guten Tagen kommen aber weit über 100 Kinder nachmittags zu uns“, erzählt Erzieherin Kerstin Arnold. Auch sie war begeistert von den Opernbesuchen: „Eine tolle Sache für die Kinder.“

Von Timo Gilgen